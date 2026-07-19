Espanha campeã do mundo na despedida de Messi

A Espanha é (de novo) campeã do mundo de futebol. E com inteira justiça passa a ter duas estrelas na camisola.

O único golo do encontro foi apontado por Ferran Torres, suplente utilizado, aos 106 minutos, numa altura em que a seleção das pampas tinha 10, por expulsão de Enzo Fernandez – que teve entrada muito dura sobre Pau Cubarsi em cima do minuto 90.

Não foi um jogo digno de uma final de Mundial. Muito atado, intenso, mas quase sem oportunidades, quer no tempo regulamentar, quer no tempo extra, e pouco futebol vistoso.

Aliás, foi de tal maneira que a Argentina – campeã em título – só fez o primeiro remate já bem dentro do prolongamento e depois de já estar a perder. A turma de Scaloni é a primeira seleção a não fazer um único disparo dentro dos 90 minutos de uma final.

A Espanha, sempre superior, foi intensificando a pressão no segundo tempo, teve dois golos anulados, e, desde a segunda pausa para hidratação, eclipsou o pouco que a Argentina foi tentando fazer.

A estatística final não deixa dúvidas: 20-2 em remates, 4-0 em grandes oportunidades, 65-35 em posse de bola.

Naquela que terá sido a “última dança” de Messi, o astro argentino faltou ao jogo decisivo. Viu-se a habitual raça e entrega argentina, mas pouco (ou nenhum) futebol.

Não era esta a despedida que Messi merecia de um palco destes, mas, por outro lado, o mundo fica entregue a Lamine Yamal e companhia. Companhia, leia-se, Rodri e Fabian Ruiz, dois médios de mão cheia, que conduziram Espanha ao segundo título mundial.

Numa seleção com vários craques, todos contribuíram ao longo do torneio, mesmo os suplentes, como voltou a acontecer este domingo, como já tinha acontecido outras vezes (por exemplo, com Merino).

E aí está, depois do Euro2024, a Espanha é campeã do Mundo em 2026 e vai agora tentar repetir o feito da super-geração anterior, de há 16 anos, e juntar dois Euros a um Mundial.