Inglaterra garante pódio em jogo de 10 golos

Foi um jogo de loucos este para decidir quem ficava com a medalha de bronze no Mundial 2026. Sem a verdadeira pressão do torneio, o encontro teve a famosa frase do futebol de "duas partes distintas".

Só os ingleses entraram "ligados" e minimamente interessados na partida e era natural a goleada ao intervalo (4-0). Na seleção dos "três leões" marcaram Rice,

Konsa e Saka (que bisou). Do lado gaulês só Mbappé parecia interessado no encontro (à procura de golos para ser o melhor marcador).

O jogo parecia decidido, mas o intervalo deve ter sido "feio" do lado francês. Deschamps - que se despede como selecionador - terá puxado as orelhas aos jogadores (fez quatro alterações) e a França veio completamente transfigurada para os segundos 45 minutos, à procura da recuperação "impossível".

Com jogo aberto - e as duas seleções à procura dos golos - parecia "hóquei em patins", os tentos foram surgindo em catadupa e a França ainda assustou: Mbappé, Barcola, Mbappé reduziram e quase empataram o jogo. Dembélé também marcou, mas já nos descontos, depois de Saka e Bellingham ter segurado a vitória para o terceiro lugar inglês.

Nota para Mbappé que, com o bis desta noite, soma agora 22 tentos em Mundiais e é já o melhor marcador de sempre em fases finais (após 22 jogos).

