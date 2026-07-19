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Mundial 2026

Inglaterra garante pódio em jogo de 10 golos

19 jul, 2026 - 00:17 • Carlos Calaveiras

Mbappé bisou e é já o melhor marcador de sempre em Mundiais com 22 golos.

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Foi um jogo de loucos este para decidir quem ficava com a medalha de bronze no Mundial 2026. Sem a verdadeira pressão do torneio, o encontro teve a famosa frase do futebol de "duas partes distintas".

Só os ingleses entraram "ligados" e minimamente interessados na partida e era natural a goleada ao intervalo (4-0). Na seleção dos "três leões" marcaram Rice,

Konsa e Saka (que bisou). Do lado gaulês só Mbappé parecia interessado no encontro (à procura de golos para ser o melhor marcador).

O jogo parecia decidido, mas o intervalo deve ter sido "feio" do lado francês. Deschamps - que se despede como selecionador - terá puxado as orelhas aos jogadores (fez quatro alterações) e a França veio completamente transfigurada para os segundos 45 minutos, à procura da recuperação "impossível".

Com jogo aberto - e as duas seleções à procura dos golos - parecia "hóquei em patins", os tentos foram surgindo em catadupa e a França ainda assustou: Mbappé, Barcola, Mbappé reduziram e quase empataram o jogo. Dembélé também marcou, mas já nos descontos, depois de Saka e Bellingham ter segurado a vitória para o terceiro lugar inglês.

Nota para Mbappé que, com o bis desta noite, soma agora 22 tentos em Mundiais e é já o melhor marcador de sempre em fases finais (após 22 jogos).

França 4-6 Inglaterra [resultado final]

GOLOS:

Rice, 3m

Konsa, 18m

Saka, 37m

Saka, 45+1m

INTERVALO

Mbappé, 48m

Barcola, 54m

Mbappé, 67m

Saka, 87m

Dembélé, 90+6

Bellingham, 90+8

FINAL


Este domingo joga-se a final do Mundial 2026 entre Espanha e Argentina, a partir das 20h00.

[atualizado]

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