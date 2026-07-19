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Mundial 2026
Mbappé é o melhor marcador de sempre em Mundiais
19 jul, 2026 - 00:34
Francês ultrapassou Messi, mas o argentino ainda tem o jogo por fazer.
O francês Mbappé bisou no jogo contra Inglaterra para discutir o terceiro lugar do Mundial 2026 e tornou-se no melhor marcador de sempre em fases finais.
O capitão gaulês, de 27 anos, no seu terceiro Mundial, soma, a partir de agora, 22 golos em 22 jogos.
Foram quatro tentos em 2018, oito em 2022 e 10 tentos em 2026.
Pelo menos para já, Mbappé ultrapassou Messi, que soma 21 golos (e ainda vai estar na final deste domingo contra Espanha).
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