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Mundial 2026

Mbappé é o melhor marcador de sempre em Mundiais

19 jul, 2026 - 00:34

Francês ultrapassou Messi, mas o argentino ainda tem o jogo por fazer.

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O francês Mbappé bisou no jogo contra Inglaterra para discutir o terceiro lugar do Mundial 2026 e tornou-se no melhor marcador de sempre em fases finais.

O capitão gaulês, de 27 anos, no seu terceiro Mundial, soma, a partir de agora, 22 golos em 22 jogos.

Foram quatro tentos em 2018, oito em 2022 e 10 tentos em 2026.

Pelo menos para já, Mbappé ultrapassou Messi, que soma 21 golos (e ainda vai estar na final deste domingo contra Espanha).

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