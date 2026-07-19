Messi, primeiro em três finais de Mundial

Lionel Messi tornou-se este domingo o primeiro futebolista a jogar de início em três finais do Mundial, repetindo face à Espanha, em East Rutherford, nos Estados Unidos, a presença no onze argentino nos jogos decisivos de 2014 e 2022.

Messi, de 39 anos, é o sobrevivente do onze da Argentina de 2014, que perdeu a final com a Alemanha, por 1-0, após prolongamento, e também foi titular há quatro anos, no triunfo face à França (4-2 nos penáltis, após 3-3 nos 120 minutos).

O 10 da Argentina jogou todos os minutos dos dois jogos e, face aos gauleses, marcou dois golos, o primeiro aos 23 minutos, para inaugurar o marcador de penálti, e o segundo aos 108, fazendo, então, o 3-2 para os sul-americanos.

Messi é também o segundo jogador a disputar três finais, juntando-se ao lateral direito brasileiro Cafu, que foi suplente utilizado em 1994 e titular em 1998 e 2002.

Na primeira final, Cafu, então com 24 anos, começou no banco, mas entrou logo aos 21 minutos, para o lugar do lesionado Jorginho, num jogo que os brasileiros venceram no desempate por grandes penalidades (3-2), após 120 minutos sem golos.

Depois, o defesa direito foi totalista no desaire por 3-0 com a França, em Saint-Denis, em 1998, e, com 32 anos, também atuou os 90 minutos no triunfo por 2-0 dos comandados de Luiz Felipe Scolari face à Alemanha, em Yokohama, no Japão.

Messi e Cafu passam a ser os únicos dois jogadores com presenças em três finais, mas um outro jogador brasileiro, o maior de todos, o rei Pelé é e vai continuar a ser o único futebolista da história com três títulos.

Pelé foi titular e marcou nas finais de 1958 e 1970: na primeira, com apenas 17 anos, bisou no 5-2 à Suécia e, na última, com 29, inaugurou o marcador no 4-1 à Itália, fazendo ainda as assistências para o terceiro e quarto tentos.

Em 1962, o rei foi titular nos dois primeiros encontros dos canarinhos, mas, devido a lesão, não jogou mais, pelo que falhou a final em que o Brasil venceu a Checoslováquia por 3-1.

A campeã em título Argentina e a Espanha defrontam-se este domingo na final da 23.ª edição do Mundial, no Estádio MetLife, em East Rutherford, nos Estados Unidos.