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Mundial 2026

Rodri, melhor jogador do Mundial

19 jul, 2026 - 23:45 • Carlos Calaveiras

Espanha conquistou vários prémios individuais, para além do título coletivo.

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O médio Rodri foi considerado o melhor jogador do Mundial 2026.

O internacional espanhol destacou-se em várias partidas do torneio, em especial na meia-final contra a França.

La Roja conquistou outros prémios individuais: Pau Cubarsi, defesa central do Barcelona, foi considerado o melhor jovem, e Unai Simon foi considerado o melhor guarda-redes.

Já Ferran Torres, autor do golo decisivo, foi escolhido como o melhor jogador da final contra a Argentina.

De recordar, entretanto, que Kylian Mbappé levou o prémio de melhor marcador da prova, com 10 golos (soma 22 em 22 partidas realizadas em fases finais de Mundiais).

De recordar que a Espanha é campeã do mundo pela segunda vez depois de derrotar a Argentina, na final, por 1-0.

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  • 17 jul, 2026
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