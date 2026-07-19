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Mundial 2026
Rodri, melhor jogador do Mundial
19 jul, 2026 - 23:45 • Carlos Calaveiras
Espanha conquistou vários prémios individuais, para além do título coletivo.
O médio Rodri foi considerado o melhor jogador do Mundial 2026.
O internacional espanhol destacou-se em várias partidas do torneio, em especial na meia-final contra a França.
La Roja conquistou outros prémios individuais: Pau Cubarsi, defesa central do Barcelona, foi considerado o melhor jovem, e Unai Simon foi considerado o melhor guarda-redes.
Já Ferran Torres, autor do golo decisivo, foi escolhido como o melhor jogador da final contra a Argentina.
De recordar, entretanto, que Kylian Mbappé levou o prémio de melhor marcador da prova, com 10 golos (soma 22 em 22 partidas realizadas em fases finais de Mundiais).
De recordar que a Espanha é campeã do mundo pela segunda vez depois de derrotar a Argentina, na final, por 1-0.
- Bola Branca 18h15
- 17 jul, 2026
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