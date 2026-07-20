​🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #40: ganharam os bonitos, decentes e bons

O futebol ganhou, decretou Toni Kroos. E o alemão está a ver bem. Triunfou quem foi melhor com a bola nos pés, quem sabe como quer jogar, valorizando o jogo e o espectáculo e sendo decente. O que os argentinos fizeram durante e depois do jogo envergonha as sábias palavras de Menotti e Aimar, que normalmente edificam o desporto.

Rodri foi dono do jogo e do torneio a partir do mata-mata. Depois de uma lesão terrível no joelho, ironicamente depois de admitir folga dos futebolistas por causa do calendário, o centrocampista liderou jogando e esbracejando, falando e olhando. Pep Guardiola avisou que ele chegaria em forma ao Campeonato do Mundo.

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Lamine Yamal, que soube ir dar um abraço honesto a Lionel Messi, como se fosse a passagem de testemunho, não foi o que esperávamos porque as pernas não deixaram, mas foi um futebolista incrível. Isso diz tudo. Uma coisa é certa: com 19 anos e seis dias, transformou-se no terceiro jogador mais jovem da história a ganhar e a jogar um Mundial, só atrás de Bergomi (1982) e de um tal de Pelé, na Suécia em 1958. O ‘rei’ tinha 17 anos e 249 dias.

A Espanha nunca esteve a perder durante o Mundial, imita assim o que fizeram lá atrás Itália, em 1938 e 1982, e a Alemanha, em 1990. No domingo, só para marcarmos as distâncias devidas: Emiliano Martínez fez 11 defesas contra a Espanha. Unai Simón fez apenas 10 defesas durante o torneio todo. Domínio e controlo absolutos. Jogando, respeitando a mais bela ferramenta que há por aí.

Viva a Espanha, que tinha a rapaziada do título mundial de 2010 na bancada. Ferran Torres foi como Iniesta.

🕹️ O futebol foi isto

Espanha 1-0 Argentina: massacre do futebol jogado. Como sempre, Rodri, Fabián Ruiz (e depois Pedri) e Dani Olmo tomaram conta da casa das máquinas, com aproximações de Oyarzabal. Os argentinos foram sendo engolidos. Messi não teve uma bola para ser Messi. E a Argentina nem rematou durante os 90 minutos. Foi preciso chegar o prolongamento para o futebol ser justo: Ferran Torres, aos 106 minutos, depois de assistência de Nico Williams, meteu a bola na baliza de Dibu Martínez com a canhota. E a festa foi intensa e justa.

🎨 Si yo fuera Maradona

… também queria ser Diego na defesa. Vale a pena gritar o valor de Pau Cubarsí, um menino de 19 anos do Barcelona, que controla todos os momentos defensivos, não se encolhe e que sai a jogar e mete bolas como gente grande. Foi eleito o melhor jogador jovem do torneio. No próximo torneio terá 23 anos. E no outro 27. E no outro 31. Uff, abençoado.

🎙️ Fala que tu falas bem

“Muito orgulho por esta geração de futebolistas que foi crescendo com esta ideia, fiéis à ideia, tornando-a melhor, dando-nos um exemplo de grupo, de família, bons e grandes futebolistas com um talento excecional. Sinto orgulho. Estou muito emocionado. Ganhámos tudo com esta geração de futebolistas”: as palavras de Luis de la Fuente, após juntar o Mundial ao Europeu e Liga das Nações (nem mencionando o que venceu nas camadas jovens...).

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

Porque a rádio é uma coisa muito muito singular e bonita e como as transmissões de momentos especiais assemelham-se ao céu, a derradeira sugestão da derradeira newsletter deste Mundial é o programa “El Larguero”, da Cadena Ser. Durante pouco mais de duas horas, numa emissão conduzida por Manu Carreño, participam protagonistas como Rodri, Luis de la Fuente, Merino, Nico Williams, Yeremi Pino, Grimaldo, Baena, Louzán e Borja Iglesias. É uma barrigada de emoção e verdade.

🎲 O que vem aí

Uma espera dolorosa até ao próximo Campeonato do Mundo. Com um bónus, ainda assim: em 2030, Portugal recebe o torneio dos torneios, juntamente com Marrocos e Espanha.

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