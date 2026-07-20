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Campeonato do Mundo
Argentina. Milei mantém feriado nacional mesmo depois da derrota com a Espanha
20 jul, 2026 - 13:26 • Redação
Presidente argentino enalteceu o percurso da equipa nacional até à final em que perdeu 0-1 contra a Espanha.
Se a Argentina vencesse a Espanha e ganhasse o segundo título mundial seguido, seria feriado nacional. Os alvi-celestes perderam, mas haverá feriado na mesma.
O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou que haverá feriado nacional no país mesmo após a derrota na final por 0-1 contra os espanhóis.
A data ainda irá ser anunciada, uma vez que ainda não foi confirmada a altura exato em que os jogadores voltarão ao país.
FESTEJO MUNDIAL— Javier Milei (@JMilei) July 20, 2026
Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional.
"Considerando a inquietação em relação às comemorações pelo feito da Seleção Argentina, informo o público que, dependendo da decisão dos jogadores e da equipa técnica sobre a data da comemoração, esta será declarada feriado nacional", afirmou o presidente.
De acordo com o jornal Clarín, os festejos, tal como o feriado, devem ficar para amanhã.
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- 20 jul, 2026
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