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Campeonato do Mundo

Argentina. Milei mantém feriado nacional mesmo depois da derrota com a Espanha

20 jul, 2026 - 13:26 • Redação

Presidente argentino enalteceu o percurso da equipa nacional até à final em que perdeu 0-1 contra a Espanha.

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Se a Argentina vencesse a Espanha e ganhasse o segundo título mundial seguido, seria feriado nacional. Os alvi-celestes perderam, mas haverá feriado na mesma.

O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou que haverá feriado nacional no país mesmo após a derrota na final por 0-1 contra os espanhóis.

A data ainda irá ser anunciada, uma vez que ainda não foi confirmada a altura exato em que os jogadores voltarão ao país.

"Considerando a inquietação em relação às comemorações pelo feito da Seleção Argentina, informo o público que, dependendo da decisão dos jogadores e da equipa técnica sobre a data da comemoração, esta será declarada feriado nacional", afirmou o presidente.

De acordo com o jornal Clarín, os festejos, tal como o feriado, devem ficar para amanhã.

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