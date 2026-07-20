De la Fuente. “Ganhámos tudo com esta geração”

O selecionador de Espanha, Luis de la Fuente, mostrou-se emocionado depois de conquistar o título de campeão mundial de futebol.

"Muito orgulho por esta geração de futebolistas que foi crescendo com esta ideia, fiéis à ideia, tornando-a melhor, dando-nos um exemplo de grupo, de família, bons e grandes futebolistas com um talento excecional. Sinto orgulho. Estou muito emocionado. Ganhámos tudo com esta geração de futebolistas", referiu.

O técnico, em declarações à televisão espanhola, considera que a partida “deveria ter ficado decidido muito antes. As intervenções do Dibu impediram que ganhássemos antes, que nos colocássemos antes em vantagem no marcador, mas é uma final de Mundial e é preciso sofrer, mesmo contra dez, e nós estamos preparados para tudo".

A Espanha venceu a Argentina, por 1-0, e conquistou o segundo título mundial da sua história.