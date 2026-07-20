- Bola Branca 12h44
- 20 jul, 2026
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Depois de chegar aos "quartos" do Mundial, Rudi Garcia deixa a seleção da Bélgica
20 jul, 2026 - 15:21
Experiente treinador esteve 18 meses no comando da seleção. Conseguiu a subida de divisão na Liga das Nações e chegar às rondas adiantadas do Mundial.
Rudi Garcia já não é o selecionador belga, segundo anunciou a federação em comunicado.
O treinador francês assumiu a seleção depois do Euro 2024 para substituir Domenico Tedesco, mas não fica para lá da campanha de sucesso no Mundial 2026.
A Bélgica venceu o grupo G, à frente do Egito, Irão e Nova Zelândia. Bateu o Senegal nos 16 avos de final, no prolongamente, goleou os Estados Unidos nos oitavos de final e caiu frente à Espanha, nos quartos de final.
De acordo com a nota oficial da federação, as duas partes decidiram não renovar o contrato que terminava no final do mês.
"Depois de várias conversas, decidimos não renovar esta jornada excelente de 18 meses. Deixo a seleção com a subida à divisão A da Liga das Nações e uma das oito melhores do Mundial. Desejo toda a sorte à seleção que está numa transição de gerações que me sinto honrado de ter começado", termina.
O treinador de 62 anos conta com passagens pelo Nápoles, Al-Nassr, Lyon, Marselha, Roma, Lille, entre outros clubes nas divisões inferiores em França
- Bola Branca 12h44
- 20 jul, 2026
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