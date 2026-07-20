Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 20 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Depois de chegar aos "quartos" do Mundial, Rudi Garcia deixa a seleção da Bélgica

20 jul, 2026 - 15:21

Experiente treinador esteve 18 meses no comando da seleção. Conseguiu a subida de divisão na Liga das Nações e chegar às rondas adiantadas do Mundial.

A+ / A-

Rudi Garcia já não é o selecionador belga, segundo anunciou a federação em comunicado.

O treinador francês assumiu a seleção depois do Euro 2024 para substituir Domenico Tedesco, mas não fica para lá da campanha de sucesso no Mundial 2026.

A Bélgica venceu o grupo G, à frente do Egito, Irão e Nova Zelândia. Bateu o Senegal nos 16 avos de final, no prolongamente, goleou os Estados Unidos nos oitavos de final e caiu frente à Espanha, nos quartos de final.

De acordo com a nota oficial da federação, as duas partes decidiram não renovar o contrato que terminava no final do mês.

"Depois de várias conversas, decidimos não renovar esta jornada excelente de 18 meses. Deixo a seleção com a subida à divisão A da Liga das Nações e uma das oito melhores do Mundial. Desejo toda a sorte à seleção que está numa transição de gerações que me sinto honrado de ter começado", termina.

O treinador de 62 anos conta com passagens pelo Nápoles, Al-Nassr, Lyon, Marselha, Roma, Lille, entre outros clubes nas divisões inferiores em França

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 20 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Vídeo

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A internet ainda não decidiu

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A (...)

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a resposta às tempestades. Os momentos que marcaram o debate do Estado da Nação

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a(...)

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"