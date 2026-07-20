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Ferran Torres. "Destino estava escrito"

20 jul, 2026 - 00:01

Espanha vence Mundial 2026 depois de derrotar a Argentina por 1-0.

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O avançado Ferran Torres marcou o golo decisivo da final do Mundial e respondeu aos críticos.

Em declarações à televisão espanhola, o jogador do Barcelona referiu:

"Acho que no final o golo é de 47 milhões de pessoas, não meu. O destino estava escrito, estava feito para que ganhássemos. Se todas as finais são difíceis, quando tens o Messi na equipa adversária entra sempre aquele nervosismo, mas nós dependemos de nós próprios e demonstrámo-lo mais uma vez", disse.

Ferrán recordou ainda as críticas de que foi alvo e diz que o golo foi um momento de libertação.

"[O golo foi] Uma libertação muito grande. Fui muito criticado ao longo do Mundial, mas o destino está escrito e graças a Deus, que me dá sempre forças para continuar. Como costumo dizer. Deus dá as coisas a quem mais as merece".

De recordar que a Espanha derrotou a Argentina, por 1-0, e conquista o segundo título mundial.

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