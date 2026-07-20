- Bola Branca 12h44
- 20 jul, 2026
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FPF não revela se apoia Gianni Infantino nas eleições da FIFA
20 jul, 2026 - 12:58 • Eduardo Soares da Silva
"The Guardian" noticiou que mais de 200 federações terão apoiado formalmente a recandidatura do atual presidente. Qual a posição portuguesa?
A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) não revela se é uma das mais de 200 federações que terão apoiado formalmente a recandidatura de Gianni Infantino para a presidência da FIFA.
Na sexta-feira, o jornal "The Guardian" noticiou que mais de 200 federações já terão enviado uma carta de apoio formal a Infantino, até ao momento o único candidato anunciado. Apenas a Alemanha e outras federações europeias ainda não se terão pronunciado.
Nesse mesmo dia, a Renascença questionou a FPF se está na lista das federações que ainda não tomaram posição ou se declarou apoio ao atual presidente e quais os motivos para posição tomada. Até ao momento, ainda não obteve resposta.
Segundo a mesma publicação do jornal britânico, as federação estarão "sob pressão da FIFA para confirmarem quem vão apoiar, algo que não é permitido pelo código de ética da organização."
Mesmo que todas as federações europeias não apoiassem Infantino, o atual presidente seria reeleito com o apoio da maioria das federações dos restantes continentes.
Mundial 2026
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FIFA retirou suspensão a avançado da seleção ameri(...)
Infantino, que procura um quarto mandato à frente da organização que gere o futebol mundial, esteve sob crítica da UEFA após a suspensão do castigo do avançado norte-americano Folarin Balogun, no Mundial 2026, na sequência de intervenção e pressão do presidente Donald Trump.
O avançado dos Estados Unidos, Folarin Balogun, jogou frente à Bélgica, nos oitavos de final, apesar de ter sido expulso com um cartão vermelho direto na vitória sobre a Bósnia na ronda anterior.
"A decisão de ontem de suspender, por um período probatório de um ano, a aplicação da suspensão automática de um jogo na sequência do cartão vermelho mostrado ao jogador Folarin Balogun ultrapassou um limite inaceitável", escreveu, em comunicado, a UEFA.
Portugal vai ser um dos organizadores do próximo Campeonato do Mundo da FIFA, a par de Espanha e Marrocos e com os jogos inaugurais da Argentina, Paraguai e Uruguai marcados para esses países como homenagem ao centenário da primeira edição do Mundial.
As eleições na FIFA estão marcadas para março de 2027. Os candidatos têm de ser anunciados até ao dia 18 de novembro deste ano.
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