FPF não revela se apoia Gianni Infantino nas eleições da FIFA

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) não revela se é uma das mais de 200 federações que terão apoiado formalmente a recandidatura de Gianni Infantino para a presidência da FIFA.

Na sexta-feira, o jornal "The Guardian" noticiou que mais de 200 federações já terão enviado uma carta de apoio formal a Infantino, até ao momento o único candidato anunciado. Apenas a Alemanha e outras federações europeias ainda não se terão pronunciado.

Nesse mesmo dia, a Renascença questionou a FPF se está na lista das federações que ainda não tomaram posição ou se declarou apoio ao atual presidente e quais os motivos para posição tomada. Até ao momento, ainda não obteve resposta.

Segundo a mesma publicação do jornal britânico, as federação estarão "sob pressão da FIFA para confirmarem quem vão apoiar, algo que não é permitido pelo código de ética da organização."

Mesmo que todas as federações europeias não apoiassem Infantino, o atual presidente seria reeleito com o apoio da maioria das federações dos restantes continentes.