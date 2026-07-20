- Bola Branca 12h44
- 20 jul, 2026
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Mundial de Futebol
Nico Williams dá medalha do Mundial. “Ninguém corre mais rápido do que a minha mãe”
20 jul, 2026 - 13:53 • João Carlos Malta
Atacante de Espanha quis premiar a coragem da mãe que há mais de 30 anos saiu do Gana rumo a Espanha para fazer uma das rotas migratórias mais perigosas do mundo.
O avançado espanhol Nico Williams, decisivo na vitória da Espanha contra a Argentina, decidiu dar a medalha da vitória que recebeu como vencedor do Mundial de 2026. O prémio foi passado para o pescoço da mãe Maria.
“Eu corro rápido, mas não tão rápido quanto a minha mãe. Ela escapou da morte e atravessou o Saara, de Gana à Espanha. Eu dei-lhe a medalha porque ela merece mais”, escreveu o jogador que fez o passe para o golo decisivo de Férran Torres.
Antes de os filhos nascerem, Maria e o marido, Félix Williams, deixaram Gana em busca de uma vida melhor em 1994. Juntos atravessaram o deserto do Saara enfrentando calor extremo, fome, medo e muitas dificuldades.
Esta é mesmo uma das rotas migratórias mais letais do planeta. O caminho passou por Nigéria, Níger, Líbia, Argélia e Marrocos
Ela estava grávida durante parte dessa jornada. Depois de chegarem à cidade espanhola de Melilla, conseguiram asilo e reconstruíram a vida na Espanha, onde Maria teve o primeiro filho.
Félix e María chegaram ao País Basco sem falar espanhol e sem documentos. Félix conseguiu emprego como operário em Sesma e depois em Lerín, pequenas cidades de Navarra.
María cuidava dos filhos e aos poucos aprendeu a língua, os costumes e as regras do novo país. A família passou a viver em Buztintxuri, bairro popular de Pamplona.
Nico nasceu ali, em 12 de julho de 2002, oito anos depois da chegada dos pais. Cresceu a jogar bola nas ruas do bairro, dividindo o campo com o irmão mais velho.
Iñaki entrou primeiro nas categorias de base do Athletic Bilbao. Nico seguiu o mesmo caminho alguns anos depois. Hoje é campeão da Europa e campeão do Mundo e uma das grandes estrelas do futebol mundial.
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