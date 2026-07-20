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Um terremoto de euforia. Vitória no Mundial fez mexer os sismógrafos em Espanha

20 jul, 2026 - 14:55 • Lusa

Este fenómeno de "sismicidade induzida por atividade humana" teve um precedente similar em 2024, quando Espanha venceu o campeonato da Europa daquele ano, num jogo contra a Inglaterra.

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Os festejos da conquista do Campeonato do Mundo pela Espanha causaram várias vibrações registadas pelos sismógrados em todo o país.

As celebrações após o golo de Ferran Torres, aos 106 minutos de jogo, já no prolongamento da final do Mundial2026, provocou vibrações do solo registadas por sismógrafos distribuídos por toda a Espanha, disse hoje o Conselho Superior de Investigações Científicas do país (CSIC), num comunicado.

Os registos do Instituto Geográfico Nacional (IGN) e do Instituto Geológico e Cartográfico da Catalunha (ICGC) mostram sinais em diversas cidades e localidades espanholas em três momentos da final de domingo, que Espanha disputou com a Argentina, em New Jersey, nos Estados Unidos.

Esses momentos são o golo de Torres, outro golo posterior de Espanha que foi anulado e o do apito final, sendo este último que provocou vibrações mais intensas registadas pelos sismógrafos, segundo o mesmo comunicado.

O CSIC revelou que os sismógrafos já tinham registado vibrações em Algeciras (sul de Espanha) num jogo anterior da seleção, o que disputou com Portugal, após o golo de Mikel Merino que eliminou os portugueses do Mundial2026.

Este fenómeno de "sismicidade induzida por atividade humana" teve um precedente similar em 2024, quando Espanha venceu o campeonato da Europa daquele ano, num jogo contra a Inglaterra.

Nesse ano, os registos dos sismógrafos em Madrid e Barcelona registaram vibrações após os golos de Nico Williams e Mikel Oyarzabal.

Espanha disputou no domingo a sua segunda final de um mundial de futebol e 16 anos depois da anterior, quando venceu os Países Baixos, na África do Sul, em 2010.

A final foi seguida por dezenas de milhares de pessoas em todo o país, que encheram praças e ruas de pequenas e grandes cidades para ver o jogo e depois celebrar a vitória.

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