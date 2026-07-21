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FIFA investiga confrontos na final do Mundial 2026

21 jul, 2026 - 15:01 • *Redação

Após o apito final, Eric García, Gavi e Leandro Paredes envolveram-se em confrontos físicos. Molina, Rodri, Olmo e o treinador adjunto Roberto Ayala também se desentenderam.

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A FIFA abriu uma investigação disciplinar aos incidentes registados após a final do Mundial 2026, ganha pela Espanha frente à Argentina. O anúncio foi feito, na segunda-feira, pelo organismo que rege o futebol mundial.

"Após uma avaliação dos relatórios de jogo relativos à final do Mundial entre Espanha e Argentina, o Comité Disciplinar da FIFA nomeou um procurador disciplinar e ético para investigar possíveis violações do código disciplinar da FIFA em relação aos incidentes pós jogo" pode ler-se na nota emitida.

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Os incidentes tiveram início logo após o apito final, quando uma altercação entre jogadores das duas seleções interrompeu os festejos espanhóis.

O argentino Nahuel Molina atingiu o espanhol Rodri, o que desencadeou uma troca de empurrões entre vários atletas. Enquanto isso, o adjunto argentino Roberto Ayala foi visto a tentar agredir o espanhol Dani Olmo.

Leandro Paredes foi um dos jogadores mais interventivos. O médio argentino envolveu-se em confrontos físicos com Eric García e Gavi, obrigando elementos das duas equipas técnicas a separar os jogadores.

Vale realçar que, de acordo com a BBC Sport, o cartão vermelho atribuído ao médio argentino foi anulado.

A FIFA não indicou um prazo para a conclusão da investigação nem avançou, para já, possíveis sanções.

*Texto editado por Inês Braga Sampaio

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