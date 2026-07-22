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Villas-Boas aprova Jorge Jesus na seleção nacional após "fracasso absoluto" do Mundial 2026

22 jul, 2026 - 15:06 • Inês Braga Sampaio com Redação

Presidente do FC Porto diz que prestação de Portugal nas Américas "foi inferior em tudo" e espera que a "mudança radical" de selecionador nacional se traduza em títulos.

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André Villas-Boas considera que a prestação de Portugal no Mundial 2026 foi um "fracasso em absoluto" e aplaude a "mudança radical" para Jorge Jesus como selecionador nacional, que espera que dê títulos.

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Em declarações à margem de uma cerimónia na Câmara Municipal do Porto, em que foi galardoado com a Medalha de Mérito da cidade, esta quarta-feira, o presidente do FC Porto admite que a campanha portuguesa no Campeonato do Mundo, concluída com a eliminação nos oitavos de final, "foi inferior em tudo: em imagem, em qualidade, em jogos".

"Fica mais um Mundial marcado pela perda de oportunidade de uma geração de ouro. Se esta era realmente, mais uma vez, uma geração de ouro que queríamos ver potenciada num Mundial, foi um fracasso absoluto. Em tudo: não nos animou, não nos inspirou, não havia uma mensagem que nos permitisse sonhar— fora os slogans atribuídos —, não havia nada de inspirador em qualquer uma das prestações", atira.

Jorge Jesus, a opção "radical"

Sai Roberto Martínez, entra Jorge Jesus. A escolha "agrada" a Villas-Boas, que fica "contente" com esta "mudança radical, abrupta, mas necessária".

O antigo treinador de Braga, Benfica, Sporting e Flamengo, entre outros, "é uma pessoa que merece toda a distinção e elevação, um verdadeiro treinador, motivador de homens". Além disso, assinala, tem "sucesso provado em diferentes campeonatos e diferentes clubes".

"Que a mudança se traduza em títulos para a seleção nacional, e sobretudo em espírito, em alma, em dinâmica, em amor. Porque se há algo que nos une, é o nosso país, e se há algo que o Scolari fez de distinto, foi precisamente unir um país em torno da seleção. Tirando o Euro 2016, nunca mais vimos um momento como esse", lamenta Villas-Boas.

O presidente do FC Porto realça que Jesus chega "ao topo da carreira", um objetivo que "abraça com grande ambição": "Estou muito satisfeito com a escolha e espero que se traduza em títulos para a seleção nacional."

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