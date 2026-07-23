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Mundial 2026
Quantos destes 39 breves factos sobre o Mundial conhecia?
23 jul, 2026 - 15:45 • *Redação
39 dias de Campeonato do Mundo, 39 pequenas histórias. O próximo Mundial terá lugar em Portugal, Espanha e Marrocos, com os jogos inaugurais a terem lugar em Paraguai, Argentina e Uruguai.
O maior Mundial da história findou no passado domingo com o título da Espanha. Após mais de um mês de competição, ficam os recordes e curiosidades que marcaram este torneio.
- Luís de la Fuente tornou-se no primeiro treinador careca a conquistar o Mundial.
- Espanha e Argentina protagonizaram, pela primeira vez na história, uma final entre os campeões europeus e sul-americanos.
- Messi tornou-se no primeiro jogador a ser titular em três finais de Mundial.
- Messi tornou-se no jogador com mais assistências na história dos Mundiais.
- Mbpppé tornou-se no melhor marcador da história dos Mundiais.
- Inglaterra foi a primeira seleção da história a contar com dois jogadores a anotar seis ou mais golos numa edição (Bellingham e Kane). A França igualou o registo com Mbappé e Dembelé.
- Real Madrid bateu o recorde de golos de um clube numa única edição de Mundial (22).
- Cristiano Ronaldo tornou-se no primeiro jogador a marcar em seis edições distintas.
- Cristiano Ronaldo e Messi tornaram-se nos únicos jogadores a jogar em seis edições.
- Lamine Yamal é o primeiro sub-20 a conquistar um Europeu e um Mundial
- Lamine Yamal e Pau Cubarsí são a primeira dupla sub-20 a disputar uma final de um Mundial.
- Pela primeira vez as quatro primeiras seleções do ranking FIFA chegaram todas às meias-finais.
- Bono igualou o recorde de mais penáltis defendidos em Mundiais (quatro), sendo o guarda-redes que mais penáltis viu serem desperdiçados (sete).
- Frente ao Egito, Enzo Fernandéz marcou o golo 3.000 da história dos Mundiais.
- Unai Símon tornou-se no guarda-redes com mais minutos seguidos sem sofrer golos em Mundias (650).
- Espanha bateu o recorde de partidas consecutivas sem perder na história do futebol (38).
- México perdeu, pela primeira vez, um jogo não amigável no Estádio Azteca (2-3 frente à Inglaterra).
- Messi tornou-se no único jogador a assistir em seis Mundiais.
- O cabo-verdiano Deroy Duarte foi o primeiro jogador da liga búlgara a marcar na fase a eliminar de um Mundial.
- A edição de 2026 foi o Mundial com mais autogolos (13).
- A segunda parte do Portugal-Croácia teve o maior tempode compensação da história dos Mundiais (18 minutos e 51 segundos).
- Cristiano Ronaldo tornou-se no goleador mais velho da fase a eliminar dos Mundiais.
- Modric e Ronaldo protagonizaram a primeira partida entre dois jogadores com mais de 200 internacionalizações na história dos Mundiais.
- Tielemans marcou o golo mais tardio da história dos Mundiais (124 minutos e 43 segundos).
- Anthony Gordon tornou-se no primeiro jogador saído do banco a registar duas assistências numa partida a eliminar.
- Marrocos tornou-se na primeira seleção a forçar o prolongamento com um golo nos descontos e a conseguir classificar-se para a ronda seguinte.
- Países Baixos tornaram-se na seleção que mais vezes foi eliminada de um Mundial sem perder qualquer jogo (2014, 2022 e 2026).
- Alemanha foi eliminada pela primeira vez por uma seleção não europeia, excetuando finais.
- Paraguai foi a primeira seleção a vencer a Alemanha num desempate por penáltis num Mundial.
- Argentina tornou-se na seleção com mais prolongamentos disputados em Mundiais (13).
- Cristiano Ronaldo igualou o recorde de derrotas em Mundiais (8).
- Neuer igualou o recorde de guarda-redes com mais partidas consecutivas a sofrer golos em Mundiais (10).
- O golo de Casemiro frente ao Japão foi assistido por Gabriel Magalhães. Pela primeira vez num Mundial, um jogador do Manchester United marcou com assistência de um jogador do Arsenal.
- Hugo Broos tornou-se no treinador mais velho a disputar uma partida a eliminar (74 anos e 79 dias).
- O Argélia-Áustria foi primeiro jogo da história dos Mundiais a terminar empatado cujo ambas as equipas marcaram no tempo de compensação.
- Rodri tornou-se no quinto jogador a conquistar Mundial, melhor jogador de Mundial, Champions League e Bola de Ouro. Junta-se a Messi, Paolo Rossi, Zidane e Bobby Charlton.
- Espanha tornou-se no primeiro país a ser o vigente campeão Mundial masculino e feminino.
- Argentina foi a primeira seleção a marcar dois golos em dois prolongamentos na mesma edição (vs. Cabo-Verde e vs. Suíça).
- Argentina estabeleceu a maior série de partidas a marcar dois ou mais golos (13 jogos).
Os próximos recordes e factos terão que esperar quatro anos.
Em 2030, o Mundial passa por Portugal, Espanha e Marrocos, mas também por Argentina, Paraguai e Uruguai, naquele que será o Mundial com maior número de países-sede.
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