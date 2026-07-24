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Jogador da seleção da Austrália terá sido apanhado sob influência de cocaína

24 jul, 2026 - 13:04 • *Redação

De acordo com a BBC Sport, Volpato, que esteve no Mundial, teria acusado positivo à substância depois de ser parado pela segunda vez na noite pela polícia. O médio participou no Mundial 2026.

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O internacional australiano Cristian Volpato terá acusado positivo para cocaína na madrugada desta sexta-feira. De acordo com a BBC Sport, o médio, de 22 anos, circulava a cerca de 40 km/h acima do limite de velocidade quando foi interceptado pela polícia.

Volpato integrou a seleção australiana que participou no Mundial 2026. Durante a competição, o jogador do Sassuolo disputou três jogos, incluindo o encontro dos dezasseis-avos de final que ditou a eliminação dos "Socceroos" frente ao Egito.

Segundo a BBC Sport, Volpato tinha sido interceptado pela polícia uma primeira vez por volta das 23h. Nessa ocasião, circulava cerca de 20 km/h acima do limite de velocidade, tendo sido multado. O teste de despiste de drogas realizado na altura terá tido resultado negativo.

Por volta da uma da manhã, o internacional australiano foi novamente mandado parar. Desta vez, o teste toxicológico acusou positivo para cocaína. O jogador terá ficado sem a licença internacional de condução e uma segunda amostra oral foi recolhida para análise laboratorial.

A Football Australia, entidade que coordena o futebol no país, está a acompanhar o caso: "Temos estado em contacto com o jogador e continuamos a acompanhar o assunto e a apoiar o jogador ao longo deste processo", disse o organismo.

Também o sindicato dos jogadores profissionais australianos afirmou estar "ciente dos relatos sobre Cristian Volpato e garantirá que ele seja apoiado". Cristiano Volpato e o seu clube ainda não se pronunciaram publicamente sobre o caso.
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