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- 27 jul, 2026
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Mundial 2026
Infantino dirige-se aos críticos: "Meditem, rezem ou vejam futebol"
27 jul, 2026 - 14:18 • Redação*
Na sua conta pessoal de Instagram, o presidente da FIFA fez uma publicação em que embrulha os episódios e vivências do Mundial, segundo o seu ponto de vista. Há mensagens de agradecimento, mas também recados.
Gianni Infantino despediu-se do Mundial com uma longa publicação nas redes sociais, onde fez um balanço da competição, agradeceu aos organizadores e deixou respostas às críticas dirigidas à FIFA.
Numa das passagens mais marcantes da mensagem publicada no Instagram, o presidente da FIFA dirigiu-se aos críticos, desafiando-os a "tirar um momento para refletir, meditar, rezar ou ver futebol", em vez de "utilizar o tempo e a energia para odiar".
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Infantino deixou também um recado à comunicação social, manifestando a esperança de que "as pessoas dos jornais e das televisões encontrem amor e paz onde aqueles que estão por detrás deles não encontraram".
Ao longo da publicação, o dirigente agradeceu o contributo dos três países organizadores – EUA, Canadá e México –, destacando o papel dos governos, das forças de segurança, dos voluntários e das populações locais na realização da competição.
Apesar de milhares de vistos terem sido negados, incluindo o do árbitro Omar Artan, Infantino preferiu focar-se "naqueles que foram aprovados", reforçando a mensagem que "o futebol une o mundo".
O dirigente abordou ainda o caso Balogun. O presidente da FIFA defende que esse tipo de decisões são "rotineiras e aceites por todo mundo" e considera "curioso" que "os países onde estas situações acontecem sejam os mesmos que criticaram as decisões durante o torneio".
O líder máximo da FIFA aproveitou ainda para elogiar o trabalho desenvolvido pela própria organização, apontando como exemplo a presença da seleção do Irão nos Estados Unidos durante o torneio.
Segundo Infantino, enquanto muitos "espalhavam ódio", a FIFA trabalhou para "unir dois países em guerra", sublinhando que a participação iraniana decorreu "sem incidentes nem conflitos".
"O futebol é sobre união, não divisão. O futebol é maior do que o ódio e a discriminação", escreveu, considerando ainda que "o Mundial festejou a humanidade no seu melhor".
A terminar, o presidente da FIFA deixou uma mensagem de paz e mostrou-se orgulhoso pelo trabalho realizado.
"Espero que encontrem paz. Na FIFA encontrámo-la e, com ela, realizámos um Mundial fantástico. Que o futebol se sobreponha a todo o ódio. Muito amor para todos", concluiu.
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