Infantino dirige-se aos críticos: "Meditem, rezem ou vejam futebol"

Gianni Infantino despediu-se do Mundial com uma longa publicação nas redes sociais, onde fez um balanço da competição, agradeceu aos organizadores e deixou respostas às críticas dirigidas à FIFA. Numa das passagens mais marcantes da mensagem publicada no Instagram, o presidente da FIFA dirigiu-se aos críticos, desafiando-os a "tirar um momento para refletir, meditar, rezar ou ver futebol", em vez de "utilizar o tempo e a energia para odiar". Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Infantino deixou também um recado à comunicação social, manifestando a esperança de que "as pessoas dos jornais e das televisões encontrem amor e paz onde aqueles que estão por detrás deles não encontraram".

Ao longo da publicação, o dirigente agradeceu o contributo dos três países organizadores – EUA, Canadá e México –, destacando o papel dos governos, das forças de segurança, dos voluntários e das populações locais na realização da competição. Apesar de milhares de vistos terem sido negados, incluindo o do árbitro Omar Artan, Infantino preferiu focar-se "naqueles que foram aprovados", reforçando a mensagem que "o futebol une o mundo". O dirigente abordou ainda o caso Balogun. O presidente da FIFA defende que esse tipo de decisões são "rotineiras e aceites por todo mundo" e considera "curioso" que "os países onde estas situações acontecem sejam os mesmos que criticaram as decisões durante o torneio". O líder máximo da FIFA aproveitou ainda para elogiar o trabalho desenvolvido pela própria organização, apontando como exemplo a presença da seleção do Irão nos Estados Unidos durante o torneio.