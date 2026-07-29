FIFA instaura processos a Argentina e jogadores por incidentes no Mundial 2026

O Comité Disciplinar da FIFA instaurou processos contra a Federação Argentina de Futebol (AFA) e os jogadores Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada e Gavi, devido a incidentes ocorridos no Mundial 2026, anunciou esta quarta-feira o organismo.

A AFA está a ser investigada por quatro alegadas infrações, relacionadas com manifestações de natureza não desportiva, conduta inadequada, discriminação ou comentários racistas e ordem e segurança nas partidas.

O Comité Disciplinar da FIFA vai analisar diversos encontros da bicampeã sul-americana Argentina, que falhou a revalidação do título mundial, ao perder na final com a campeã europeia Espanha (1-0, após prolongamento), a 19 de julho, em East Rutherford, nos Estados Unidos

No fim da vitória albiceleste sobre a Inglaterra (2-1), nas meias-finais, os jogadores exibiram uma faixa no relvado com a frase “Las Malvinas Son Argentinas” (“As Malvinas São Argentinas”, em tradução livre), em alusão ao arquipélago ultramarino britânico, que foi temporariamente ocupado pelos sul-americanos em 1982 e é designado de Falklands pelo Reino Unido.

Recordando também os cânticos entoados depois do triunfo da Argentina sobre o Egito (3-2), nos "oitavos", o Governo das ilhas Malvinas denunciou a conduta da seleção sul-americana numa carta enviada à FIFA e apelou ao organismo presidido pelo ítalo-suíço Gianni Infantino que aplique os seus regulamentos de forma consistente.

O Comité Disciplinar abriu outro processo para analisar os desacatos entre Argentina e Espanha na final do Mundial 2026, sendo que os jogadores Leandro Paredes e Nahuel Molina e o treinador-adjunto Roberto Ayala, todos da albiceleste, estão acusados de agressões – o médio terá de responder por três incidentes e o defesa-direito por dois, um dos quais na forma tentada.

Nahuel Molina também é visado por conduta antidesportiva no encontro decisivo do principal torneio internacional de seleções, a exemplo de Thiago Almada, seu companheiro de equipa, e do espanhol Pablo Gavi.