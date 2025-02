15 meses depois, Marcano volta a estar perto de jogar pelo FC Porto

O central Iván Marcano está de regresso aos treinos integrados no FC Porto e está mais perto de regressar aos relvados, 15 meses depois da lesão grave que o afetou.

O defesa com mais golos na história do clube lesionou-se com gravidade a 15 de setembro de 2023, jogo no qual sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Regressou em janeiro, mas voltou a ter problemas musculares na coxa.

A lesão no joelho foi a segunda vez que Marcano teve de parar durante um logo período dd tempo no FC Porto, a primeira em 2020/21, época em que fez um jogo.

O espanhol pode ser um reforço importante para Martin Anselmi, uma vez que o treinador dos dragões colocou o FC Porto a jogar num sistema com três centrais.

Marcano está na décima época no FC Porto, um percurso interrompido por uma temporada ao serviço da Roma, em 2018/19. No total, soma 30 golos em 253 jogos pelos dragões.

Martim Fernandes e Marko Grujic permaneceram ao cuidado do departamento médico, em tratamento.

O Porto volta a treinar às 11h00 de quarta-feira e, a partir das 13h15, o treinador Martín Anselmi e um jogador fazem a antevisão do encontro contra a Roma, para o "play-off" da Liga Europa.