"Anselmi dá ideia que não tem medo": o Porto-Roma, por quem fez um golo nesse duelo em tempos idos

No caminho para os oitavos de final da Liga Europa, o FC Porto digladia-se com a Roma. Os dragões, que ainda vão conhecendo o novo técnico, podem inspirar-se no primeiro confronto com os italianos, em 1981. Os azuis e brancos, com as "Antas cheias", venceram com um dos golos marcados por José Alberto Costa.

"Essa eliminatória foi importante. O primeiro jogo foi cá e acho que marquei o segundo golo. O passe foi do Rodolfo [Reis], eu isolei-me na cara do guarda-redes e ganhamos 2-0", recorda o antigo avançado a Bola Branca.

As diferenças são muitas, a começar pelo estatuto dos clubes que, desde há 44 anos, trocaram.

"A Roma era uma equipa constituída por muitos internacionais italianos e outros, como o Falcão. Era uma equipa top e superior à atual Roma. Já nós, não tínhamos o estatuto internacional que o FC Porto tem agora", explica José Alberto Costa.