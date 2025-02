FC Porto-Roma: o que tem de saber para mais um jogo europeu no Dragão

Os portistas vão, aos poucos, ganhando outro tipo de rotinas, sendo que essa abordagem cria algumas dúvidas no que toca ao "onze" inicial apresentado nesta noite europeia. Otávio Ataíde (um dos poucos centrais esquerdinos) "reclama" um lugar nas escolhas, enquanto Gonçalo Borges/Pepê têm alternado no ataque.

Os azuis e brancos chegam a esta partida após dois empates consecutivos na I Liga. A turma agora comandada por Martín Anselmi, que substituiu Vítor Bruno no banco de suplentes, ainda procura a melhor forma para entrar num trajeto consecutivo de vitórias. Apesar do nulo diante do Sporting, a exibição já permitiu observar aspetos distintos na estratégia azul e branca.

O embate entre FC Porto e Roma terá arbitragem do alemão Tobias Stieler e início às 20h00, estando a segunda mão agendada para a capital italiana na próxima semana (20 de fevereiro), mas com início às 17h45.

O FC Porto tenta esta quinta-feira colocar-se em vantagem no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa de futebol, em jogo da primeira mão em que recebe a Roma, adversário com o qual tem histórico positivo.

Do outro lado, um emblema recheado de qualidade, mas que está longe de atravessar os melhores dias. Claudio Ranieri é o terceiro treinador da atual temporada, depois de Ivan Juric e Daniele De Rossi, e tem tentado tirar a equipa de uma espiral negativa: já foram eliminados da Taça de Itália e ocupam o nono lugar da Serie A - ganharam no passado fim-de-semana em casa do Venezia.

As principais estrelas desta turma italiana são Artem Dovbyk (13 golos apontados) e Paulo Dybala, um jogador que dispensa qualquer tipo de apresentação, uma vez que soma bastante experiência nos melhores palcos do futebol internacional.

Em anteriores confrontos com os "giallorossi", em duas eliminatórias da Liga dos Campeões e uma da extinta Taça das Taças, o FC Porto contabiliza três vitórias, dois empates e uma derrota, e nunca perdeu em casa.

O jogo de hoje será o segundo do argentino Martín Anselmi na Liga Europa, que se estreou com um triunfo diante do Maccabi Telavive, até agora a única vitória em três jogos do argentino, que substituiu Vítor Bruno.

A receção aos italianos acontece após o empate de sexta-feira em casa no clássico com o Sporting (1-1), num momento em que o FC Porto tem uma vitória nos últimos oito jogos.