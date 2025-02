Funeral de Pinto da Costa é na segunda-feira de manhã

O presidente mais longevo e com mais títulos da hi(...)

O funeral de Pinto da Costa está marcado para segunda-feira, na Igreja das Antas. O histórico presidente do Futebol Clube do Porto morreu este sábado, aos 87 anos, vítima de cancro.

O início do velório está marcado para as 18 horas deste domingo, no mesmo local. O funeral vai ter lugar às 11h de segunda-feira.

Jorge Nuno Pinto da Costa foi diagnosticado com cancro da próstata em 2021. O estado de saúde do ex-presidente portista foi-se agravando ao longo das últimas semanas.

Pinto da Costa tomou posse como presidente do FC Porto pela primeira vez em 1982. Exerceu as mesmas funções durante 42 anos e em 15 mandatos consecutivos, até ser derrotado por André Villas Boas nas eleições de 2024.