Marcelo recorda “personalidade, determinação e um estilo muito próprio” de Pinto da Costa

Pouco depois da confirmação da morte de Pinto da Costa, o homem que liderou o FC Porto durante 42 dos 87 anos de vida, a Presidência da República disponibilizou uma mensagem de pesar em nome de Marcelo Rebelo de Sousa.

A nota na íntegra:

"O Presidente da República apresenta as suas condolências à família de Jorge Nuno Pinto da Costa, ao Futebol Clube do Porto e a muitos milhares de adeptos que o acompanharam ao longo de mais de quatro décadas de liderança do clube.



Fá-lo recordando que, no início dos anos 80, era, então, jovem membro do governo quando conheceu quem levaria o seu clube a inúmeras vitórias nacionais e internacionais.



Mais tarde, muitas foram as vezes em que pôde testemunhar além dos sucessos consecutivos, uma personalidade, uma determinação e um estilo muito próprio, que suscitava grandes apoios, mas também muitas divergências.



Neste momento em que o juízo a formular deve ser o mais possível distanciado, o que mais deve avultar é aquilo que o país fica a dever de prestígio externo num período inseparável da sua liderança."