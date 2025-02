Morreu Pinto da Costa. Veja todas as reações

Morreu Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente histórico do FC Porto. Leia aqui todas as reações.

[atualizado às 22h32]

Deco

"Hoje, o futebol perdeu um dos seus grandes líderes, e eu perdi alguém que foi muito mais do que um presidente, mas, sim um Amigo. Jorge Nuno Pinto da Costa, o Maior e melhor Presidente da história do Futebol, acreditou em mim e abriu-me as portas do FC Porto. Serei eternamente grato por tudo que me proporcionou. Dia muito Triste. Sua paixão, visão, e entrega ao futebol, e ao FCP marcaram gerações, e seu legado será eterno. Obrigado por tudo, Presidente. Descanse em paz"

Gil Vicente

"O Gil Vicente FC lamenta profundamente a morte de Jorge Nuno Pinto da Costa, ex-presidente e atual presidente honorário do FC Porto, clube que liderou por 42 anos, tornando-se figura incontornável do futebol português e mundial. Além do seu extenso currículo dedicado ao associativismo desportivo, foi ainda presidente da Liga Portugal. Neste momento de perda, o Gil Vicente FC associa-se ao pesar de familiares e amigos, assim como ao FC Porto"



Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS

"Lamento profundamente o falecimento de Jorge Nuno Pinto da Costa, uma figura incontornável do futebol português, da cidade do Porto e do país, e que liderou o FC Porto, o meu clube, durante 42 anos. Em meu nome pessoal e do Partido Socialista, expresso os meus sinceros sentimentos à sua família, amigos e a todos os adeptos do FC Porto neste momento de grande perda"



Pepe

"Líder, amigo, nobre, indomável e leal. Até sempre, querido amigo. Até sempre, eterno Presidente!",



Câmara do Porto

"O ex-presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, faleceu este sábado, aos 87 anos. Foi o dirigente mais titulado do mundo e o que mais tempo esteve na liderança de um clube de futebol. Até ao fim de azul, dedicou mais de 40 anos ao Futebol Clube do Porto"



Câmara de Gaia

"Jorge Nuno Pinto da Costa, a figura, o homem, a personalidade ímpar, deixou uma marca indiscutível na nossa história. A Câmara Municipal de Gaia reconheceu o seu trabalho, atribuindo-lhe a medalha de mérito grau ouro e concedendo-lhe o título de cidadão honorário. Obrigado. Descanse em paz"



Real Madrid

"O Real Madrid CF, o seu presidente e o seu Conselho de Administração lamentam profundamente o falecimento de Jorge Nuno Pinto da Costa, histórico presidente do FC Porto entre 1982 e 2024. O Real Madrid expressa as suas condolências e afeto à sua família e entes queridos, ao seu clube e a todos os seus adeptos, e ao futebol português. Pinto da Costa faleceu aos 87 anos de idade. Que descanse em paz"



José Mourinho, ex-treinador do FC Porto

"Mourinho você foi o treinador que me deu mais alegrias." As palavras são suas PRESIDENTE. As minhas são "sinto uma honra tremenda de fazer parte da sua história, e agradecerei sempre a sua confiança e a influência que teve na minha carreira". Assim nos despedimos quando no verão passado nos encontramos na sua amada cidade.

O sorriso do primeiro dia, a alegria da última vez que estivemos juntos.

O PRESIDENTE, o meu PRESIDENTE"

SuperDragões

"Obrigado por tudo. Presidente dos Presidentes. O seu legado é ETERNO!"

Bruno Lage, treinador do Benfica

"Foram muitos anos no futebol, muitos títulos. Os meus sentimentos"

Boavista

"A Boavista FC, Futebol SAD, através do seu presidente Fary Faye, manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Jorge Nuno Pinto da Costa. À família, amigos e ao FC Porto, endereçamos as nossas mais sentidas condolências."



Estrela Amadora

"Na sequência da fatídica notícia desta tarde, o CF Estrela da Amadora manifesta a sua nota de pesar pela morte de Jorge Nuno Pinto da Costa, histórico ex-presidente do FC do Porto. Em nome de toda a família estrelista, endereçamos os mais sentidos pêsames a toda a família, amigos e associados do clube."

Sp. Braga

"O SC Braga manifesta públicas condolências pelo falecimento de Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente honorário do FC Porto e figura incontornável da história do dirigismo português e mundial. Tendo privado com vários presidentes e dirigentes do SC Braga ao longo dos seus 42 anos na liderança do FC Porto, para além do ciclo em que foi simultaneamente presidente da Liga Portugal, Pinto da Costa deixa memórias de uma longa convivência, muitas vezes como adversário, várias outras como parceiro. O SC Braga associa-se ao pesar de familiares e amigos, mas também do FC Porto e do futebol e do desporto em geral"

AVS

"O AFS expressa o seu profundo pesar pelo falecimento de Jorge Nuno Pinto da Costa e endereça sentidas condolências à familia, amigos e ao FC Porto."

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República

"O Presidente da República apresenta as suas condolências à família de Jorge Nuno Pinto da Costa, ao Futebol Clube do Porto e a muitos milhares de adeptos que o acompanharam ao longo de mais de quatro décadas de liderança do clube. Fá-lo recordando que, no início dos anos 80, era, então, jovem membro do governo quando conheceu quem levaria o seu clube a inúmeras vitórias nacionais e internacionais. Mais tarde, muitas foram as vezes em que pôde testemunhar além dos sucessos consecutivos, uma personalidade, uma determinação e um estilo muito próprio, que suscitava grandes apoios, mas também muitas divergências. Neste momento em que o juízo a formular deve ser o mais possível distanciado, o que mais deve avultar é aquilo que o país fica a dever de prestígio externo num período inseparável da sua liderança."

Luis Montenegro, primeiro-ministro

"Jorge Nuno Pinto da Costa foi uma personalidade única no dirigismo desportivo, tendo sido o mais titulado dos Presidentes de Clubes à escala mundial. Em meu nome pessoal e do Governo, expresso profundo pesar e solidariedade à sua família, aos seus amigos e ao @FCPorto."

Fernando Gomes, ainda presidente da FPF e ex-dirigente portista

"Em nome da Federação Portuguesa de Futebol, e em meu nome pessoal, expresso o meu mais profundo pesar pelo falecimento, aos 87 anos, de Jorge Nuno Pinto da Costa, antigo presidente do FC Porto. O futebol - e o Desporto - português despede-se de um dos seus mais relevantes protagonistas. Ficam gravadas na história as muitas conquistas durante a sua presidência no FC Porto, tantas que lhe conferiram o título de dirigente mais titulado do mundo. Transformou o clube numa potência nacional de futebol – 23 campeonatos ganhos em 42 anos de presidência – e esculpiu no cenário internacional o seu espaço de prestígio para o qual contribuiu a conquista dos dois títulos de campeão europeu os dois triunfos na Liga Europa, outros tantos na Taça Intercontinental e ainda numa Supertaça Europeia. O seu legado no clube é inestimável, a sua personalidade no panorama desportivo foi inimitável. Destaco também seu papel na profissionalização do futebol, tendo sido, em 1995, o terceiro presidente da Liga Portugal.

Convivi vários anos com Pinto da Costa, partilhámos muitas alegrias, ambições e conquistas durante um trajeto que nos marcou profundamente e que transformou o FC Porto. Envio as minhas mais sentidas condolências a toda a sua família, com uma nota particular de emoção aos seus filhos, Alexandre e Joana, assim como ao FC Porto e a todos os seus sócios e adeptos",

Pedro Proença, eleito presidente da Federação Portuguesa de Futebol

"O Futebol Português viu partir hoje um dirigente histórico, que durante 42 anos liderou e dedicou a sua vida ao FC Porto, construindo um palmarés único a nível nacional e internacional. Recordo a amizade, os ensinamentos e o respeito mútuo ao longo de décadas de convivência numa indústria para cujo crescimento e emancipação tanto contribuiu, tendo mesmo presidido à Liga Portugal entre 1995 e 1996. Das Antas ao Dragão, de Viena a Gelsenkirchen, de Sevilha a Tóquio, as suas conquistas serão eternas, o seu legado será honrado e a sua memória será respeitada. Despeço-me com gratidão. Até sempre, Amigo Presidente".

Liga Portugal

Liga Portugal lamenta profundamente o falecimento de Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa, 31.º Presidente da história do FC Porto, cargo que ocupou durante 42 anos, entre 1982 e 2024. De 13 de julho de 1995 a 23 de dezembro de 1996 foi também Presidente da Liga Portugal. Nascido a 28 de dezembro de 1937, na freguesia portuense de Cedofeita, Pinto da Costa foi eleito pela primeira vez para a presidência do clube azul e branco a 23 de abril de 1982, liderando-o ao longo de 15 mandatos consecutivos, até abril de 2024. Sob a sua liderança, o FC Porto conquistou 2585 troféus em 21 modalidades, 68 dos quais alcançados no Futebol, atingindo o estatuto de dirigente com mais títulos e longevidade do mundo.

Os dragões conquistaram 23 títulos de Campeão Nacional, 15 Taças de Portugal, 22 Supertaças Cândido de Oliveira e uma Taça da Liga. Em termos internacionais, destaque para a Taça dos Campeões Europeus (1987-88), Taça Intercontinental (1987 e 2004), Supertaça Europeia (1987), Taça UEFA (2002/03), Liga dos Campeões (2003/04) e Liga Europa (2010/11).

[em atualização]