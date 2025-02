Mourinho recorda "alegria da última vez" que viu Pinto da Costa

O presidente mais longevo e com mais títulos da hi(...)

José Mourinho recordou, este sábado, Pinto da Costa, o presidente que depositou confiança no treinador para dar sucesso ao Futebol Clube do Porto. O técnico, que venceu dois campeonatos e a Liga dos Campeões com os Dragões, falou em "honra tremenda" em fazer parte da história de Pinto da Costa.

Lembrando as palavras de Jorge Nuno Pinto da Costa - "Mourinho você foi o treinador que me deu mais alegrias" -, o atual técnico do Fenerbahçe disse sentir "uma honra tremenda de fazer parte da sua história, e agradecerei sempre a sua confiança e a influência que teve na minha carreira".

Nas redes sociais, José Mourinho publicou fotos do primeiro encontro e de "quando no verão passado nos encontramos na sua amada cidade", e equiparando "o sorriso do primeiro dia" à "alegria da última vez que estivemos juntos".