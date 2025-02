Os títulos de Pinto da Costa no FC Porto

Veja também:

Jorge Nuno Pinto da Costa foi presidente do FC Porto durante 42 anos.

Foram quatro décadas de grande sucesso desportivo, no futebol e nas modalidades. Feitas as contas foram 15.344 dias de liderança e 2.585 troféus.

Só no desporto-rei foram 69 as conquistas de Pinto da Costa, o que o tornou o dirigente com mais títulos. O último troféu foi conquistado no Jamor: a Taça de Portugal, frente ao Sporting, por 2-1, a 26 de maio de 2024.

TÍTULOS NO FUTEBOL

2 Taças Intercontinentais (1987, 2004);

2 Liga/Taça dos Campeões (2004) / Taça dos Campeões Europeus (1987):

2 Taça UEFA/Liga Europa (2003) / Liga Europa (2011);

1 Supertaça Europeia (1987);

23 Campeonatos de Portugal / I Liga (1985, 1986, 1988, 1990, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2018, 2020 e 2022);

15 Taças de Portugal (1984, 1988, 1991, 1994, 1998, 2000, 2001, 2003, 2006, 2009, 2010, 2011, 2020, 2022 e 2023);

22 Supertaças (1983, 1984, 1986, 1990, 1991, 1993, 1994, 1996, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2018 e 2020 e 2022);

1 Taça da Liga (2023).

TÍTULOS NAS MODALIDADES

O “efeito Pinto da Costa” não se fez sentir apenas no futebol. Desde a chegada do novo presidente, em 1982, o andebol passou de 13 para 44 títulos, o basquetebol de seis para 46, o hóquei em patins de um para 77 (10 internacionais) e o voleibol de 11 para 23.

Pinto da Costa tinha 87 anos e morreu de cancro da próstata.