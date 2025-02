Quando a mãe de Pinto da Costa soube por Bola Branca que o filho ia para a direção do FC Porto

Jorge Nuno Pinto da Costa morreu este sábado, aos 87 anos, 42 deles como presidente do Futebol Clube do Porto.

“Era o radar que ela tinha para me localizar”, revelou Pinto da Costa sobre o programa e a secção de desporto da Renascença , em junho de 2021, no primeiro episódio da série documental "Ironias do destino", produzida pelo FC Porto para o Porto Canal e FC Porto TV.

Como sempre, aos sábados o jovem Jorge Nuno ia almoçar com a mãe. Pinto da Costa preparava-se para mencionar que estava a pensar avançar para a direção do FC Porto quando ela o surpreendeu.

O presidente mais longevo e com mais títulos da hi(...)

Mas o diálogo, domada a surpresa do filho Jorge, continuou. “Mas o que é que acha?”, perguntou à mãe, achando que ela ia tentar demovê-lo daquela intenção. “Tu gostas muito do Porto, as pessoas do Porto gostam de ti, acho que deves ir. É o teu destino. Tens de ir.” Foram estas as palavras que Pinto da Costa ouviu.

Nascido em Cedofeita, Porto, a 28 de dezembro de 1937, Pinto da Costa criou desde cedo uma ligação ao desporto. Tornou-se sócio do FC Porto aos 17 anos e começou a sua carreira no clube com 20 anos, quando integrou a secção de hóquei em patins, como vogal. Na década de 60, chefiou as secções de hóquei em patins, hóquei em campo e boxe. No futebol, foi chefe do departamento de futebol, no título que quebrou um jejum de 19 anos, em 1977/78.

A 17 de abril de 1982, Pinto da Costa foi eleito pela primeira vez presidente do FC Porto, sucedendo a Américo de Sá. Cumpriu 15 mandatos consecutivos, mais que qualquer outro líder de um clube da história. Foi recordista de longevidade e o dirigente mais titulado do mundo. Despediu-se do Dragão com o 69.º título no futebol, a conquista da Taça de Portugal da temporada passada.

Com Pinto da Costa na presidência, o FC Porto foi 22 vezes campeão nacional, garantindo o famoso e inédito pentacampeonato, conquistou ainda em 13 ocasiões a Taça de Portugal e ganhou 21 vezes a Supertaça Cândido de Oliveira.