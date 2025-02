Villas-Boas sobre Pinto da Costa. “O FC Porto abraçá-lo-á na eternidade"

Veja também:

O atual presidente do FC Porto, André Villas-Boas, reagiu com “consternação profunda” à morte de Jorge Nuno Pinto da Costa.

“Vemos partir um homem que marcou o FC Porto, os seus Associados e Adeptos, o Portismo, a cidade do Porto, a região Norte e o País”, escreve Villas-Boas.

O líder dos dragões lembra que “o Presidente dos Presidentes dedicou toda uma vida para colocar e elevar o nome da Instituição ao topo do mundo. Entregou-se de corpo e alma ao Clube e pelo caminho formou homens e mulheres, jogadores e atletas orientados para a vitória e assentes na defesa dos mais elevados princípios com que defendeu o nosso símbolo e ajudou a formatar os valores do Futebol Clube do Porto”.

Villas-Boas garante que “o FC Porto abraçá-lo-á na eternidade guiando-se sempre pelo seu amor pelo Clube”.

Pinto da Costa morreu este sábado, aos 87 anos, vítima de cancro.