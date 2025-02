Anselmi. “Queríamos dedicar este triunfo” a Pinto da Costa

O treinador do FC Porto, Martin Anselmi, dedica o triunfo a Jorge Nuno Pinto da Costa e lembra que a sua equipa precisava ganhar.

"Uma vitória muito especial para o FC Porto, com tudo o que aconteceu. Não tive a sorte de trabalhar com ele. Queríamos dedicar-lhe este triunfo. Sabemos que o nosso lema é vencer desde 1893. Desde 1982 foi uma pessoa que nos obrigou a ganhar mais. Este triunfo é para ele e para toda a sua família. E também queríamos dar uma alegria a nós mesmos porque precisávamos de ganhar"

"São muitos títulos e sabemos da grandeza que conseguiu neste período de clube, quer a nível nacional, quer internacional. Desde a Argentina, recordo-me de ver a final da Liga dos Campeões, em minha casa, em 2004, e ver o FC Porto campeão da Champions. Tenho essa recordação"



"Vínhamos acumulando muitos minutos com muitos jogadores. Os laterais fazem muitos quilómetros. Necessitávamos de frescura e pernas frescas. Temos uma equipa em que qualquer um pode jogar. O que passou se com o Vasco deixa-me triste. As imagens não são animadoras"



"Temos que trabalhar e mudar para chegar ao FC Porto que queremos ser. Vamos jogar num grande cenário, contra um grande do futebol mundial. Vamos trabalhar e competir. A partir de amanhã vamos trabalhar nisso"

O FC Porto venceu o Farense, por 1-0, com golo de Francisco Moura.