Centenas no Dragão para homenagear Pinto da Costa

Centenas de adeptos juntaram-se, na noite deste sábado, para homenagear Pinto da Costa junto ao Estádio do Dragão. O ex-presidente azul e branco morreu aos 87 anos, vítima de cancro.

Os adeptos do Futebol Clube do Porto dirigiram-se às proximidades do estádio para colocar uma enorme tarja num dos acessos, assim como acender várias tochas.