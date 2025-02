Cortejo fúnebre de Pinto da Costa passa pelo Estádio do Dragão após a missa

O funeral do ex-presidente do FC Porto Pinto da Costa, que morreu no sábado, passará, na segunda-feira, pelo Estádio do Dragão, no Porto, entre a missa na Igreja das Antas e chegada ao Cemitério do Prado do Repouso.

Fonte próxima da família disse à agência Lusa que, depois do final da missa, que tem início agendado para as 11h, o cortejo fúnebre vai descer a Alameda das Antas em direção ao estádio dos 'azuis e brancos', antes de rumar ao cemitério situado na freguesia portuense, do Bonfim onde o corpo de Pinto da Costa será cremado.

O velório do ex-presidente do FC Porto arrancou pelas 18h deste domingo, na Igreja das Antas, um dia antes do funeral, que será realizado no mesmo dia em que a Câmara Municipal do Porto decretou luto municipal.