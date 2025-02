Pinto da Costa. Fernando Madureira fala em dor "imensurável"

Fernando Madureira refere que a morte de Pinto da Costa o deixa com uma dor "imensurável".

O antigo líder da claque "Super Dragões" considera que o antigo presidente do FC Porto deixa uma herança que fica "para sempre”.

Madureira está detido, mas escreveu no Instagram, através da mulher, Sandra Madureira, que o nome do antigo líder portista está escrito na história do clube, e que o eterno presidente é "único, inigualável e inestimável".

"As memórias, os valores, a gratidão e a lealdade que lhe dediquei vão para além das grades que me privam dum último abraço", afirma.

Junto ao Estádio do Dragão continuam a passar centenas de adeptos. O velório de Pinto da Costa começa às 18h00, deste domingo, na igreja das Antas, e o funeral está marcado para esta segunda-feira, a partir das 11h00.