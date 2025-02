Primeira vitória de Anselmi no campeonato

O FC Porto ganhou, por 1-0, em Faro, e o técnico Martin Anselmi alcançou a sua primeira vitória no campeonato.

O único golo da partida foi apontado por Francisco Moura, aos 48 minutos.

Não houve muitas oportunidades, com uma primeira parte amorfa, mas os algarvios ainda procuraram o empate nos minutos finais.

A partida ficou marcado por várias homenagens ao presidente histórico, Pinto da Costa.

Com este triunfo, o FC Porto mantém o terceiro lugar no campeonato, mas agora mais perto do líder Sporting, que empatou.