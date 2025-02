Villas-Boas “lamenta” silêncio de Benfica e Sporting após morte de Pinto da Costa

O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, lamenta que Benfica e Sporting não tenham ainda dado as condolências ao clube pelo falecimento de Jorge Nuno Pinto da Costa.

À chegada da equipa ao aeroporto do Porto, Villas-Boas foi questionado sobre o comportamento dos outros grandes do futebol português.

“Não achamos muito normal um tipo de comportamento que faça esquecer uma pessoa que marcou o futebol nacional e internacional, uma pessoa de referência para o FC Porto, portanto custa-nos muito constatar este tipo de comportamento, principalmente quando, após a minha eleição, sempre tentámos pautar-nos por um encontro a três grandes ou a quatro grandes do futebol português no sentido de melhorar o produto, estabelecer novas relações, elevar o bom nome do futebol português e caminhar para um melhor desporto e uma melhor representatividade do que é a indústria do futebol português”.

O líder portista acrescentou: “Não podemos deixar de lamentar que, até este momento, nem a mim pessoalmente, nem ao FC Porto, tenham sido endereçadas nenhumas condolências”.

Villas-Boas aguarda pelo funeral do histórico presidente para perceber se haverá representação oficial de leões e águias.

“Achamos que é o mínimo, de todas as formas”, referiu.

Questionado sobre se esta atitude colocaria em causa as relações com os clubes de Lisboa, Villas-Boas não respondeu.

Jorge Nuno Pinto da Costa morreu este sábado, vítima de cancro, aos 87 anos. Foi presidente dos dragões durante 42 anos.