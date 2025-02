Villas-Boas não vai estar no funeral de Pinto da Costa

O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, confirma que não vai estar presente no funeral de Jorge Nuno Pinto da Costa.

“Tenho muito apreço por Pinto da Costa e pela sua palavra, portanto não quero hostilizar nem o momento, que é solene, nem a sua família, nem estar a ir contra a sua palavra, que foi direta e clara. Pretendo respeitá-la e assim será se o cortejo fúnebre se deslocar ao Estádio do Dragão. Havendo algum desejo da família, repensarei, mas foi uma palavra dita em vida e que tenciono respeitar”, referiu após a partida contra o Farense.

O líder portista reconhece que foi difícil para o grupo jogar este domingo, poucas horas depois da morte de Pinto da Costa.

“É um primeiro dia de luto, de profunda tristeza e de dor. É difícil jogar neste dia, perdeu-se o nosso maior líder, uma pessoa que transformou o FC Porto desde 1982 e que orientou o portismo de muita gente, eu incluído. Dedicamos-lhe esta vitória e à sua família enlutada, à qual prestamos os nossos mais sinceros pêsames. A equipa vai agora prestar a sua homenagem e amanhã estará no funeral”.

Villas-Boas acrescenta: “Gostaríamos que o cortejo fúnebre passasse pelo Estádio do Dragão, mas vamos respeitar toda e qualquer decisão da família. Estamos preparados para isso. Temos indicação, por parte da polícia, de que o carro irá na direção do estádio e gostávamos muito que os sócios se despedissem, mas que também o presidente passasse um momento único no estádio que construiu, num clube que ajudou a construir e que nesse momento tocasse o hino do FC Porto”.

Jorge Nuno Pinto da Costa morreu, este sábado, vítima de cancro, aos 87 anos. Esteve 42 anos na liderança do FC Porto.