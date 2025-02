A urna com os restos mortais de Jorge Nuno Pinto da Costa vai entrar no relvado do Estádio do Dragão.

"As portas do Estádio do Dragão vão abrir-se a todos aqueles que queiram prestar uma derradeira homenagem a Jorge Nuno Pinto da Costa", lê-se no site oficial do clube.

"Após a missa fúnebre na Igreja das Antas, o Presidente dos Presidentes entrará uma última vez na casa de todos os portistas", detalaha a informação dos portistas.