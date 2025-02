FC Porto critica "ausência" de mensagens de Benfica e Sporting na morte de Pinto da Costa

O FC Porto agradeceu esta segunda-feira as demonstrações de apoio que recebeu pela morte de Pinto da Costa, o ex-presidente do clube durante 42 anos que faleceu este sábado, aos 87 anos.

Em comunicado, os dragões agradecem as "inúmeras mensagens de solidariedade com a família portista", enviadas por clubes nacionais, internacionais, o Governo ou altas figuras desportivas, mas deixam uma crítica à "ausência" do mesmo tratamento por parte de certos clubes - referindo indiretamente Benfica e Sporting, que não reagiram à morte da figura do FC Porto.

"Da mesma forma, o FC Porto regista a ausência de um cuidado semelhante por parte da direção de alguns clubes, indigno das instituições que representam, revelando-se incapazes de cultivar princípios elementares de relacionamento institucional, razoabilidade e bom senso - valores fundamentais para o desenvolvimento do desporto português e para a boa relação entre clubes", refere o clube.

Na nota, é referido ainda que com essa "ferida que agora se abre, perde o futebol português e perdem sobretudo os seus adeptos".

O FC Porto deixa ainda a mensagem de que "continuará a ganhar dentro e fora do campo". "Outros - por medo, insegurança ou sobranceria - continuarão a acumular derrotas", referem, terminando com um poema de José Régio que Pinto da Costa declamava e que serve como "lição": "Sei que não vou por aí!.