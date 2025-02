O médio do FC Porto, Vasco Sousa, fraturou o perónio da perna direita, anunciou esta segunda o emblema azul e branco.

O jogado "será submetido a uma intervenção cirúrgica oportunamente", indicam os dragões em comunicado.

Vasco Sousa partiu a perna durante o jogo de domingo, com o Farense, que o FC Porto venceu por uma bola a zero.

O Farense e o futebolista Zé Carlos desejaram esta segunda-feira a rápida recuperação de Vasco Sousa.



“O SC Farense deseja as mais sinceras e rápidas melhoras ao atleta Vasco Sousa, que sofreu uma grave lesão no final do jogo de ontem, num lance de infortúnio. Nunca seria intenção do nosso atleta colocar em risco a integridade física de um colega de profissão, pois acreditamos que o futebol se joga com paixão, respeito e fair play. Que tenhas uma rápida recuperação, Vasco. Estamos contigo!”, escreveu o clube algarvio nas suas redes sociais.



Nos descontos da partida entre Farense e FC Porto, que os ‘dragões’ venceram no Estádio Algarve por 1-0, uma entrada dura de Zé Carlos sobre Vasco Sousa levou à expulsão, com vermelho direto, do jogador da equipa algarvia e à saída de maca do portista, deixando as duas equipas, já com substituições completas, com 10 jogadores nos instantes finais.



