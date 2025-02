Jogadores do FC Porto levam taças do clube até ao memorial no Dragão

O plantel do FC Porto dirigiu-se ao estádio do Dragão, depois de terem parado no velório de Pinto da Costa, para mais uma homenagem ao presidente histórico.

Os jogadores dirigiram-se a um memorial, junto à porta 24 do estádio – onde estão centenas de cachecóis, bandeiras e velas do clube.

Alguns atletas transportavam várias taças conquistadas durante os 42 anos de mandato de Pinto da Costa e também uma coroa de flores.

Após um minuto de silêncio e de uma salva de palmas, a comitiva portista deixou o local.