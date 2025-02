O legado de Pinto da Costa: veja a Tertúlia Bola Branca às 18h30

Jorge Nuno Pinto da Costa morreu no sábado, aos 87 anos. A Tertúlia Bola Branca reúne-se com caráter extraordinário para debater, descascar e analisar o legado e o perfil do histórico dirigente do FC Porto, que esteve na presidência do clube entre 1982 e 2024.

A Tertúlia Bola Branca vai contar com os jornalistas António Ribeiro Cristóvão e Luís Aresta, o fundador de Bola Branca e o editor de desporto da Renascença, o comentador Francisco Guimarães e ainda Diogo Feio, professor, antigo deputado do CDS e sócio do FC Porto.

O programa, transmitido em direto no site da Renascença e no YouTube (disponibilizado depois nas plataformas habituais), será conduzido pelo jornalista Hugo Tavares da Silva.