"O que fez pelo nosso FC Porto é mais do que sabido, o que fez pela minha família guardaremos para sempre"

“Se uma imagem vale mil palavras, seriam precisas mil imagens para descrever tudo que representa para mim, Presidente. O que fez pelo nosso FC Porto é mais do que sabido, o que fez por mim, pela minha família, guardaremos para sempre bem perto dos nossos corações”, sublinhou o treinador na rede social Instagram.

O treinador Sérgio Conceição despediu-se esta segunda-feira de Pinto da Costa, lembrando a amizade existente com o ex-presidente do FC Porto, que o faz permanecer para sempre nos corações dele e da família.

Sérgio Conceição, que marcou presença no domingo, proveniente de Milão, e esta segunda-feira, no Porto, nas cerimónias fúnebres do antigo presidente dos ‘dragões’, lembrou também que os últimos momentos foram difíceis para ambos.

“Os últimos tempos não foram fáceis, mas muito acima disso ficam décadas de colaboração, cumplicidade, amizade. De uma partilha que não precisou de palavras, gestos ou expressões. Uma quase telepatia. Descanse em paz meu amigo, Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. Até sempre!”, acrescentou.

O ex-presidente do FC Porto Pinto da Costa, que se estabeleceu como dirigente mais titulado e antigo do futebol mundial, entre 1982 e 2024, morreu no sábado, aos 87 anos, vítima de cancro.