"Se a morte de Pinto da Costa não marcar os jogadores, mal será", diz Jorge Amaral (que pede mais a Jorge Costa)

Jorge Amaral acredita que a morte de Jorge Nuno Pinto da Costa e as imagens da despedida do universo portista ao icónico presidente vão fazer “transcender” os jogadores.

O antigo guarda-redes dos dragões espera que a memória do antigo presidente seja “uma inspiração para que o Porto possa ser muito mais unido, muito mais grandioso”.

“Se não marcar [os jogadores], mal será, porque realmente o ADN de que se fala, o do FC Porto, está completamente desaparecido. As imagens foram tão penetrantes em cada um, que têm de servir de mote e de recordação para o resto das vidas. Pinto da Costa foi um inspirador de vitórias e, portanto, vão-se tentar transcender”, diz, em entrevista a Bola Branca.

Para Amaral, uma peça importante para fazer despertar a chama do dragão será Jorge Costa. O antigo capitão e atual dirigente do FC Porto pode ajudar a “transmitir os valores” do clube e do antigo presidente, embora o antigo guarda-redes tenha um reparo a apontar: já devia ter começado a fazê-lo mais cedo.

“Acredito que o Jorge Costa, pelo seu passado, por aquilo que conhece de Pinto da Costa, poderá eventualmente ser uma voz muito mais ativa para transmitir muito desses valores e dessa vontade de ganhar, mas também digo que, em relação ao Jorge Costa, se calhar isso já devia ter acontecido dentro do balneário. Aqui e lá, tem faltado essa vontade e essa voz”, conclui, nestas declarações à Renasncença.

Pinto da Costa, presidente do FC Porto entre 1982 e 2024, faleceu no sábado, dia 15 de fevereiro de 2025. Enquanto líder dos dragões, foi presidente com mais títulos conquistados do mundo, mais de 2500, dos quais 69 no futebol.