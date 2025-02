Fábio Vieira. “Temos o jogo bem preparado”

O médio ofensivo Fábio Vieira quer vencer a Roma e estar presente na próxima eliminatória da Liga Europa.

Mais preparados?

"Temos o jogo bem preparado, tendo em conta o que o míster nos tem pedido. Amanhã o jogo será completamente diferente. Teremos de estar no máximo das nossas capacidades. Só um grande FC Porto poderá levar de vencida a Roma, que tem grandes individualidades."



Tática de Anselmi

"É um sistema diferente e precisamos de tempo para nos adaptarmos ao máximo. É isso que temos vindo a fazer e estando o trabalho lá e os jogadores no máximo das suas capacidades as coisas aparecem naturalmente."



Papel no balneário

"Todos somos importantes, todos temos a nossa voz."

FC Porto e Roma empataram 1-1 na primeira mão do playoff da Liga Europa.