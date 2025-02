Anselmi. “Roma também deveria ter acabado jogo com um a menos”

O treinador do FC Porto, Martin Anselmi, fez o rescaldo da partida contra a Roma (3-2), lamentando a não expulsão de Dybala. O jogador argentino esteve em destaque ao fazer dois golos.

A partida

"No final das contas, acredito que uma individualidade decidiu a partida. Novamente na segunda parte. A equipa mostrou atitude, foi em busca do empate, até com um a menos. É isso que quero destacar. Foi um jogo muito disputado, nas segundas bolas, no meio-campo. Conseguimos fazer o primeiro golo após uma boa pressão e depois eles jogaram bem nas entrelinhas"

Expulsão dificultou

"Sabíamos que a Roma tinha bons jogadores. Em igualdade já é difícil, com um a menos é muito difícil. Ainda assim, poderíamos ter empatado. Acho que eles também deveriam ter acabado o jogo com um a menos. E menos um para cada lado seria mais acessível".



Samu disse que a equipa tem de ser mais adulta

"Em parte. Quantas mais vezes passarmos por situações como estas, mais preparados estaremos".

Primeira derrota no comando do FC Porto.

"É preciso lutar. Lutar até ao final contra tudo e contra todos, essa é a essência do clube".

O FC Porto perdeu 3-2 em Roma e está fora da Liga Europa.