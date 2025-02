FC Porto rescinde com Vítor Bruno

O FC Porto chegou, esta sexta-feira, a acordo com o treinador Vítor Bruno e a sua equipa técnica.

Os dragões lembram que, “enquanto treinador principal, Vitor Bruno conquistou a 24.ª Supertaça do prestigiado palmarés do FC Porto e serviu o clube com empenho e elevação durante mais de oito temporadas”.

Por isso, “o clube expressa o seu profundo agradecimento pelo trabalho, profissionalismo e compromisso demonstrados ao longo destes anos”.

Vítor Bruno saiu do comando técnico dos azuis e brancos em janeiro de 2025.