Anselmi. “É um prestígio ser jogador do FC Porto”

O treinador do FC Porto, Martin Anselmi, faz a antevisão do jogo dos dragões contra o V. Guimarães, fala sobre Samu e a alegada pressão do Braga.

V. Guimarães

"O adversário é um clube muito importante no futebol português, que também está na Liga Conferência. Vai ser um jogo muito difícil, não tenho dúvidas, mas é muito importante para nós regressar ao nosso estádio."

O sistema do Vitória

"Se não me equívoco, creio que o treinador adversário tem cinco jogos com a equipa. Vem de três partidas sem sofrer golos e sem perder, obviamente. Creio que já conseguimos ver a forma padrão como esta equipa joga. Tem formas diferentes de abordar o jogo, pressionam mais alto, mas também conseguem jogar mais baixo. Tentam ter a posse de bola. Mas sim, acho que estes cinco jogos permitiram-nos preparar bem o jogo."

Resultados

"O futebol vive de resultados. Mas creio que não podemos subestimar os adeptos do FC Porto e creio que essa pergunta subestima os adeptos portistas. Somos FC Porto e temos muito claro o clube que representamos e que cada jogo é para ganhar. Os resultados ditam todo o processo. Nós sabemos que FC Porto queremos construir. Apesar dos resultados, o FC Porto competiu em todos os jogos. Estamos claros sobre o que queremos para o futuro e os adeptos também sabem isso, por isso é que amanhã vêm em peso ao estádio, porque sabem o que estamos a construir e o que queremos para o futuro do clube."

As declarações de Samu

“Vão encontrar um treinador, um líder do grupo, que muito pouco falará sobre o que passa dentro das nossas portas, no balneário. Somos uma grande família, todos. E creio que, tal como em qualquer família, os assuntos resolvem-se dentro de casa. Vou defender sempre os meus jogadores. Depois, dentro de portas falaremos do que teremos que falar. No final dos jogos, como aconteceu em Roma, há sempre reações positivas e negativas e o grande desafio será sempre esse: controlar as emoções em qualquer situação das nossas vidas. Temos de aprender a controlá-las para sermos melhores. Nesse sentido, estou seguro de que o Samu vai aprender a controlar as suas emoções. É um grande profissional, um grande futebolista e um grande companheiro. O que tínhamos a fazer sobre esse assunto já o fizemos e já ultrapassámos essa página."

Motivação para jogar apenas campeonato

“Se há uma competição, há uma. Se há duas, há duas. Se há três, há três. É um prestígio ser jogador do FC Porto e defender este clube. Não tem de haver maior motivação que essa. Como costumo dizer, a partir do momento em que eles entram com o carro aqui dentro [das instalações do clube] que têm de saber que estão a representar um clube em que têm de estar sempre motivados e focados, independentemente do adversário ou da competição que jogas. Claro que queremos estar em mais provas. Martim? Vamos ver na próxima semana."

Plantel apto

"Estão todos aptos para jogar este jogo, à exceção do Martim e dos lesionados. Sobre o jogo de amanhã em casa, é importante sermos competitivos. Muito importante. Gosto de ganhar, mais do que ninguém. E às vezes, com um resultado positivo, sinto que nos falta ainda algo. Amanhã quero ver um FC Porto que pressione alto, que recupere a bola rápido e concentrado durante todo o jogo. É isso que eu quero ver amanhã. Mais do que qualquer resultado, isso não pode faltar à equipa."

Pressão do Braga

"Não. Para mim, é-me igual o que os outros fazem ou não. As nossas obrigações continuam a ser as mesmas. Se não o tivesse feito, aí sim, teríamos mais pressão porque teríamos de aproveitar para nos afastarmos. É igual."

A partida entre FC Porto e V. Guimarães está marcada para as 20h15 desta segunda-feira.