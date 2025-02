Anselmi "entende" contestação dos adeptos do FC Porto, mas garante: "Vai ser até ao final"

Martín Anselmi diz entender a contestação dos adeptos do FC Porto, depois do empate (1-1) com o Vitória de Guimarães, que deixa os dragões a seis pontos da liderança, mas garante: "Vai ser até ao final."

Em declarações à Sport TV, no final da partida no Estádio do Dragão, o treinador assume que o Porto "desperdiçou pontos" e que a equipa precisa de aprender a "ser mais inteligente e defender com bola".

O FC Porto empatou com o Vitória e deixou-se apanhar pelo Braga no terceiro lugar da I Liga. Além disso, não aproveitou o deslize do Sporting e está a seis pontos dos leões e do Benfica, que partilham a liderança.

Análise: "Desperdiçámos pontos. Fizemos um esforço para conseguir a vitória. O Vitória joga bem, sabe ter a bola. Fomos pressionantes o tempo todo, para roubar-lhes a bola e conseguir a bola. Faltando muito pouco, numa bola parada que não conseguimos executar, acabámos por perder a vantagem."

Livre para o Porto que dá empate do Vitória: "É parte do que temos de corrigir, sim."

Riscos tomados na procura do golo: "A partir do momento em que estamos 1-1, temos de ir buscar os três pontos, não basta empatar. E quando a equipa estava em vantagem, tínhamos de ir buscar o segundo golo, para conseguirmos a tranquilidade. Mas temos de ser mais inteligentes e defender com bola."

Tomás Pérez titular: "Foi uma boa estreia. Pode jogar a central, como líbero, e a médio. Constrói bem, pressiona bem. Esteve muito bem."

Proibido perder pontos: "Vamos até ao final. Queremos ganhar os jogos todos. Hoje era uma noite especial, com o estádio cheio, queríamos dar o triunfo aos nossos adeptos, que merecem. Não conseguimos, mas vai ser até ao final."

Contestação dos adeptos: "Eu fui adepto e esperava a semana toda para ver a minha equipa ganhar. Se isso não acontecia, estragava-me a semana. Como não hei de entender?"