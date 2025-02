"É uma questão de mentalidade", mas também "há alguma falta de qualidade": Rabiola e o FC Porto-Vitória

O FC Porto-Vitória desta noite encerra a jornada 23 da Liga, por isso a bola foi conversar com Rabiola, um futebolista formado no Vitória e com passagem pelo Dragão. Hoje, é treinador nos sub-19 do AVS.

“Vai ser um jogo equilibrado. O Porto vem de uma eliminação europeia e, penso, vai estar um bocadinho fragilizado”, aposta Rabiola, ou Tiago Lopes, que largou o futebol em 2021/22, quando vestia a camisola do Vila Meã, do Campeonato de Portugal.

