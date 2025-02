FC Porto. Nico e Galeno foram vendidos e mais de 10 milhões foram para comissões

O FC Porto pagou um total de 10,45 milhões de comissões pelas transferências dos futebolistas Galeno, ao Al Ahli, e Nico González, ao Manchester City, anunciaram os ‘dragões’ no seu Portal da Transparência. no domingo.

A principal verba, de 5,70 milhões de euros, foi paga à Gestifute, do empresário Jorge Mendes, correspondentes a 10% dos 60 milhões líquidos da venda do espanhol Nico ao colosso inglês, treinado por Pep Guardiola, no último dia do mercado de inverno.

Esta transferência foi antecedida da compra ao FC Barcelona de 20% dos seus direitos económicos, por três milhões de euros, com as catalães a manterem 20% de mais-valias.

Os restantes 4,75 milhões de euros de comissões tiveram como destinatário a Bertolucci Assessoria e Propaganda Esportiva, do agente Giuliano Bertolucci, igualmente referentes a 10% da transferência da venda do brasileiro Galeno aos sauditas do Al Ahli, por 50 milhões de euros.

As saídas do defesa brasileiro Wendell, para o São Paulo, e do avançado guineense Alfa Balde, para o FK Radnicki, da Sérvia, não envolveu contrapartidas.

Ainda assim, os azuis e brancos continuam com 35% do passe do jovem de 20 anos, enquanto Wendell serviu para desbloquear a contratação de William Gomes, que implicou uma comissão de gestão de 140 mil euros, pagos ao agente Paulo Pitombeira.

O segundo atleta contrato no defeso para a equipa principal do FC Porto foi o médio argentino Tomás Pérez, oriundo do Newell's Old Boys, e que resultou em pagamento de 70 mil euros à Dodici Sports Management.

Ambas as situações não envolveram qualquer pagamento de comissão de intermediação.